Stava effettuando lavori di manutenzione sul tetto dell'azienda "Leonardo" in via Giovanni Agusta a Frosinone, quando ha perso l'equilibrio ed è scivolato facendo un volo di circa sei metri. L'infortunio sul lavoro si è verificato intorno alle 12 di ieri. Ferito un operaio, sessantenne, residente nel capoluogo che stava lavorando per conto di una ditta esterna di manutenzione. Prima di finire a terra, il frusinate ha urtato contro un parapetto che ha attutito la caduta.

L'uomo è stato trasportato con un'eliambulanza in codice rosso al policlinico "San Camillo" di Roma.

Sul posto il personale medico, i poliziotti e gli ispettori della Asl.

I fatti

Il sessantenne di una ditta esterna stava svolgendo dei lavori sul tetto dello stabilimento dell'azienda che si trova vicino all'aeroporto militare di Frosinone. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto è scivolato ed è precipitato facendo un volo di circa sei metri. Immediatamente sono stati contattati i soccorsi. Sul posto il personale medico che dopo le prime cure ha disposto per l'uomo il trasferimento in una struttura più adeguata per le cure del caso.

Con un'eliambulanza è stato, quindi, trasportato nella struttura ospedaliera della capitale. Come da prassi in simili circostanze, sono interventi gli agenti delle volanti della questura di Frosinone per i rilievi e gli accertamenti del caso e gli ispettori del servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro per verificare che ogni norma a garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro sia stata rispettata.