Oggi si sono svolti i festeggiamenti in onore di S. Barbara, Santa Patrona dei Vigili del Fuoco. La festività è stata celebrata presso la sede centrale del Comando in forma contenuta, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di contenimento del contagio da COVID-19 e divieto di assembramenti.

La tradizionale Santa Messa è stata officiata da S.E. Mons. Ambrogio Spreafico, Vescovo di Frosinone, con la limitata presenza delle autorità civili e militari invitate, del personale in servizio e dell'ANVVF (Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo) che hanno fornito adesione. Come di consueto, la Santa Messa è stata preceduta dalla deposizione di una corona al cippo lapideo sito presso l'area antistante l'ingresso della Sede Centrale del Comando, in memoria di tutti i caduti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Al termine della messa è stata illustrata una mostra fotografica inerente i principali interventi e le più importanti attività di addestramento dei vigili del fuoco di Frosinone nel 2021.

Nel pomeriggio, il Comandante, Ing. Tarquinia Mastroianni, si recherà in visita presso le sedi distaccate di Cassino, Fiuggi e Sora per incontrare il personale operativo in servizio.