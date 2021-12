Sono 97 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Ciociaria nelle ultime 24h, su un totale di 1424 tamponi eseguiti. Sfiorata quota cento contagi in provincia. Ieri su 1084 test i casi di positività erano stati 59.

Secondo quanto riporta il bollettino dell'Asl di Frosinone, però, si registra un boom di negativizzati che sono 125. I ricoverati sono, invece, 36. Resta fermo a zero il dato sui decessi.

La mappa dei contagi

Arpino registra il dato peggiore in provincia con 11 positivi in più, 9 a Sora, 7 a Cassino, 6 a Ceccano, Frosinone e Piedimonte San Germano. Alatri, Campoli Appennino, Ferentino e Pontecorvo registrano ciascuno 5 casi in più, mentre Castro dei Volsci ed Isola del Liri ne contano 3.

Due positivi in più a Atina, Ceprano, Fiuggi, Guarcino, Rocca D'Arce e Sant'Elia Fiumerapido.

Un solo caso in ognuno dei seguenti Comuni: Arnara, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Fontechiari, Piglio, Posta Fibreno, Ripi, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, San Vittore del Lazio, Strangolagalli, Supino, Trivigliano e Veroli.