La stretta sui controlli anti Covid disposta dal governo è in corso su tutto il territorio: l'obiettivo è arginare la risalita dei contagi che in città hanno superato in questi giorni quota cento. Per questo le forze dell'ordine sono impegnate a verificare il rispetto delle disposizioni soprattutto nei luoghi aperti al pubblico, come negozi e locali.

Intanto la polizia ha eseguito un'ordinanza prefettizia di chiusura dell'attività per cinque giorni nei confronti di un noto locale del centro: la caffetteria "Dolce Mimì" di piazza Santa Restituta. Il provvedimento è stato emesso dalla prefettura dopo i controlli effettuati dal commissariato di polizia di Sora. Il fatto si riferisce a diversi mesi fa, quando erano in vigore alcune restrizioni come il numero massimo di persone sedute al tavolo. In quella occasione i poliziotti contestarono al titolare del locale una violazione amministrativa relativa alle misure di contenimento dell'emergenza Covid-19.

Nel corso dei controlli effettuati, infatti, era emerso che l'attività era condotta senza garantire le necessarie condizioni di sicurezza per gli avventori della caffetteria.

Da qui, a distanza di mesi, è scattato il provvedimento di chiusura per cinque giorni.