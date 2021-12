Atti vandalici contro i veicoli parcheggiati lungo le vie del centro storico di Veroli. L'ultimo episodio, solo in ordine di denuncia, si è verificato pochi giorni fa vicino a piazza Santa Maria Salome.

L'auto, parcheggiata durante la notte, è stata ritrovata nella mattinata seguente con la carrozzeria danneggiata, piena di graffi a mo' di quadro astratto.

Peccato che la "firma" non suggerisca che l'autore dell'opera sia un grande artista, bensì uno dei tanti vandali notturni. E della pazienza. Comprensibile la rabbia e la frustrazione del proprietario che, fatta l'amara scoperta, non ha potuto far altro che ingoiare la propria delusione, e augurarsi di trovare quanto prima il responsabile per un eventuale quanto improbabile risarcimento.

Come sempre più spesso accade, il fatto è stato reso noto su un social, e tanti sono stati i commenti di solidarietà e di vicinanza alla vittima dell'atto teppistico, che si è ritrovato con la macchina rovinata ed un bel conto salato da pagare per rimediare al danno.

I verolani, sfiniti dall'ennesimo gesto che attenta alla pubblica sicurezza, tornano a chiedere l'installazione di telecamere che, se non altro, aiutino a identificare i colpevoli.