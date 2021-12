Il Covid compie una leggera frenata: 59 i casi di ieri, 37 in meno rispetto alle 24 ore e 17 in meno rispetto al precedente venerdì. Scendono, nel confronto con il giorno precedente, tasso di positività e incidenza che, però, a sette giorni di distanza compie un balzo in avanti, da 99,37 a 116,77.

Nel frattempo, dopo il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ieri dopo il tavolo tecnico, il prefetto ha definito il piano dei controlli per il super green pass. Controlli, per il rispetto delle norme anticovid, che i carabinieri del Nas continuano a fare: scovato un farmacista per inosservanza dell'obbligo vaccinale. Il caso è stato segnalato alla Asl. Dalla Regione maxi finanziamento alla Biomedica Foscama per i vaccini.



Il super green pass

Dopo il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, ieri tavolo tecnico per definire le linee di azione in vista dell'entrata in vigore, da lunedì, del super green pass.

Il prefetto di Frosinone Ernesto Liguori, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha adottato il piano per i controlli.

«Il documento - fa sapere la prefettura - prevede lo svolgimento di servizi di controlli mirati presso i luoghi di maggiore aggregazione, con presenza di attività economiche e sociali ed in particolare nei locali di intrattenimento ubicati in provincia e nel settore del trasporto pubblico. I servizi di vigilanza verranno effettuati dalle forze dell'ordine in collaborazione con le polizie locali e con il supporto delle aziende concessionarie dei servizi del trasporto pubblico locale».



I controlli sul vaccino

Proseguono gli accertamenti condotti dai carabinieri del Nas sul rispetto delle norme sulla vaccinazione. I militari dell'arma, d'intesa con il ministero della Salute, stanno conducendo una campagna di verifiche per le figure "esercenti le professioni sanitarie" e "operatori di interesse sanitario". I servizi sono finalizzati ad individuare i professionisti, sia in ambito pubblico che in regime di attività libero professionale presso studi e ambulatori privati, che continuano ad esercitare l'attività, sebbene non vaccinati. In provincia di Frosinone il Nas di Latina ha scoperto e segnalato alla Asl un farmacista per inosservanza dell'obbligo vaccinale. Conseguentemente è scattata la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Covid-19.



La giornata

Sono 59 i nuovi positivi: 5 sono di Alatri, Ferentino, Piedimonte San Germano e Ripi, 4 di Frosinone e Sora, 3 di Cassino e Sant'Andrea del Garigliano, 2 di Paliano, Rocca d'Arce, San Giovanni Incarico e Supino, 1 di Anagni, Arpino, Castelliri, Cervaro, Filettino, Fontana Liri, Fumone, Giuliano di Roma, Guarcino, Isola del Liri, Pontecorvo, Roccasecca, San Giorgio a Liri, Strangolagalli, Torre Cajetani, Trivigliano e Veroli. I contagi della settimana sono 355 a 71 di media, a venerdì scorso erano 294, per cui l'incremento attuale è del 20,74%.

Gli indicatori

Rispetto a venerdì scorso cresce di nuovo l'incidenza settimanale per 100.00 abitanti, salita da 99,37 a 116,77. Il 19 novembre, invece, era a 106,92.

se non altro il dato di ieri è in discesa rispetto al 120,34 di giovedì, nuovo record dal 16 aprile. Fa un passo indietro il tasso di positività che, rispetto a giovedì, scende dal 6,31% al 5,44%. La media di questa settimana è al 5,95% in aumento rispetto al 5,19% di due settimane e al 5,21% del periodo chiuso il 28 novembre.



I guariti

Stabili a 34, come giovedì, i ricoverati per Covid, mentre si aggiungono alla lista altri 81 negativizzati, il che porta il totale da lunedì a 416.



I tamponi

Rispetto a venerdì scorso il dato della settimana (sabato-venerdì) vede una contrazione die test seguiti, da 9.969 a 8.888. Si tratta del dato più basso delle ultime tre settimane.



I fondi per il vaccino

Finanziamento regionale da mezzo milione di euro al contratto di sviluppo della Biomedica Foscama sulla filiera di produzione di vaccini anti Covid. L'ok regionale è arrivato con una delibera proposta dall'assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli. E interessa 15 accordi di innovazione e un nuovo contratto di sviluppo. Cofinanziamento regionale di 3.008.524,85 euro per 105.000.000 di investimenti complessivi. Di particolare importanza il Contratto di Sviluppo, che verrà siglato con la Biomedica Foscama, industria chimico farmaceutica di Ferentino, che consentirà, anche grazie al cofinanziamento regionale di 555.600 euro, di far partire nell'impianto produttivo ciociaro la produzione, l'infialamento e il confezionamento del vaccino anti Covid-19.

Il progetto, che comporterà un investimento complessivo di 23 milioni di euro, si colloca all'interno di un più ampio piano di sviluppo industriale integrato.



La campagna

Prosegue la corsa al vaccino. Via alle prenotazioni online per l'apertura straordinaria di 12 centri Aiop per domani, per un totale di 5.000 somministrazioni disponibili per gli over 18, che si andranno ad aggiungere ai cittadini già prenotati negli altri hub.

In Ciociaria è attiva la Città Bianca di Veroli. Ieri nel Lazio, 1.493 nuovi positivi (-317) e 7 decessi (+3). Tasso di positività al 3,4%.