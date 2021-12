Momenti commoventi ieri nell'aula Magna del Campus Folcara dove si è tenuta la cerimonia di consegna della laurea alla memoria alla studentessa Altynay Rakhimova, morta a luglio a causa del Covid.

La studentessa di 20 anni di origine Kazaka, iscritta al corso di laurea triennale in Economics and business si era ben integrata nella comunità universitaria degli studenti internazionali, non ha esitato a tornare a casa quando il Covid ha colpito i suoi cari, ma purtroppo si è ammalata ed è morta, con lei sono deceduti sua madre e suo padre, lasciando così solo un fratellino di 10 anni.

Il Consiglio di corso di laurea in Economia e commercio ha ritenuto doveroso richiedere il riconoscimento della laurea post-mortem. Il dipartimento di Economia e Giurisprudenza, presieduto dalla professoressa Enrica Iannucci, ha accolto la richiesta e votato all'unanimità il conferimento, che è stato poi definitivamente approvato dal Senato accademico.

Padrone di casa il rettore Dell'Isola. Presente anche il sindaco Salera: «Mai avrei voluto partecipare a un evento nel quale la laurea, tanto agognata, viene conferita a chi raggiunta la non è più tra noi. Un grazie di cuore a voi giovani universitari, suoi compagni di studi, che avete voluto onorarne la memoria con la cerimonia odierna. Un gesto che fa onore a voi e all'Università. Un ringraziamento ideale lo rivolgo ad Altynay Rakhimova, all'Università e a voi studenti stranieri, venuti da lontano per la vostra formazione professionale, integrandovi perfettamente in questa nostra città. Cosa di cui siamo fieri».