"Nella giornata di mercoledì 1 dicembre è stato adottato dal Prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, il piano per l'effettuazione dei controlli previsto dall'art. 7 del D.L. n. 172/2021". Questo quanto si legge in una nota stampa della Prefettura di Frosinone.

"Il documento prevede lo svolgimento di servizi di controllo mirati presso i luoghi di maggiore aggregazione, con presenza di attività economiche e sociali ed in particolare nei locali di intrattenimento ubicati in provincia e nel settore del trasporto pubblico. I servizi di vigilanza verranno effettuati dalle Forze dell'Ordine in collaborazione con le Polizie locali e con il supporto del personale delle aziende concessionarie dei servizi del trasporto pubblico locale".