Sono 59 i nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24, su un totale di 1084 tamponi eseguiti. Ieri su 1521 test, i positivi erano stati 96. Come riportato nel bollettino dell'Asl di Frosinone i ricoverati sono 34, mentre si registra un nuovo record di negativizzati che sono 81. Resta fermo a quota zero il dato sui decessi dopo le 2 vittime dei giorni scorsi.

La mappa dei contagi

Alatri, Ferentino, Piedimonte San Germano e Ripi registrano ciascuno 5 nuovi positivi, 4 a Frosinone e Sora, 3 a Cassino e Sant'Andrea del Garigliano. Due positivi in più a Paliano, San Giovanni Incarico, Rocca d'Arce e Supino.

Un caso in più in ognuno dei seguenti Comuni: Anagni, Arpino, Castelliri, Cervaro, Filettino, Fontana Liri, Fumone, Giuliano di Roma, Guarcino, Isola del Liri, Pontecorvo, Roccasecca, San Giorgio a Liri, Strangolagalli, Torre Cajetani, Trivigliano e Veroli.