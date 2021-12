Resta alto l'allarme furti in città. I ladri hanno messo a segno un nuovo colpo in via Villa Carrara. I malviventi si sono intrufolati mercoledì pomeriggio in un appartamento di un condominio portando via contanti e braccialetti. Indagano i carabinieri. Proprio sulla raffica di furti compiuti o tentati nelle ultime settimane il gruppo "Si può fare" si è rivolto al sindaco Luca Di Stefano proponendo "un progetto formulato grazie alla specifica competenza di alcuni componenti, volto a studiare ogni soluzione possibile da attuare nell'immediato, per affrontare la problematica dei furti nelle abitazioni".

Dal gruppo ricordano che i consiglieri di minoranza Salvatore Meglio e Federico Altobelli avevano avanzato una proposta nell'ultimo consiglio comunale.

"Senza voler entrare nel merito della decisione di ritirare detto ordine del giorno, a seguito del suo invito in tal senso in ragione di un suo imminente incontro che avrebbe dovuto tenersi con il Prefetto di Frosinone il 23 novembre, è con grande rammarico che "Si può fare", che agisce nell'interesse dell'intera cittadinanza, non può far altro che constatare ed evidenziare l'inerzia dell'amministrazione e la totale assenza di coinvolgimento della cittadinanza che ha diritto ad essere quantomeno informata oltreché tutelata e protetta. Pertanto, sollecitiamo un riscontro fattivo e concreto non solo al nostro progetto che con spirito collaborativo mettiamo a disposizione e condividiamo con lei e con coloro che saranno incaricati di affrontare e risolvere l'emergenza in atto, ma anche e soprattutto alle richieste della cittadinanza che non può più attendere vivendo nella paura e nell'incertezza, e che chiede quotidianamente e a gran voce una soluzione".

Il gruppo conclude: "Fiduciosi di una celere risposta con cui vorrà indicarci le attività sinora svolte dalla presente amministrazione e quelle in programmazione, indicando modalità e tempistiche". Da parte sua, il primo cittadino dice: «Ringrazio il Prefetto per aver aumentato esponenzialmente le forze dell'ordine in città. E a breve verranno installate le telecamere». Non solo. Di Stefano ha rappresentato il problema anche a livello ministeriale.