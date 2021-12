Tragedia nel pomeriggio ad Aquino: un sessantanovenne di Pontecorvo è stato trovato senza vita all'interno della sua auto, all'incrocio tra via Soldato Ignoto e via Venditti. Nessun incidente: dalla prima ricostruzione sembrerebbe si sia trattato di una malore alla guida. L'auto, una Jeep Renegade, era stata notata da alcuni passanti parcheggiata in maniera inconsueta: ovvero con la parte anteriore accostata al muro di recinzione di una abitazione.

Il fatto che i vetri fossero appannati e nessuno rispondeva ha fatto scattare la richiesta di aiuto ai soccorsi. All'arrivo dei medici del 118 purtroppo per il sessantanovenne non c'era più nulla da fare. È servito l'intervento dei vigili del fuoco per aprire l'auto ed estrarre l'uomo. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Aquino per i rilievi del caso. Presente anche il sindaco Libero Mazzaroppi che ha espresso cordoglio per la famiglia dell'uomo.