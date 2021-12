"Di nuovo insieme per i nostri bambini". Questo lo slogan scelto dall'Avis e la protezione civile di Paliano per promuovere una raccolta fondi per l'acquisto di un macchinario sanitario da donare al reparto di pediatria dell'ospedale San Benedetto di Alatri.

Le due associazioni saranno presenti tutti i week end che precederanno il Natale nelle piazze di Paliano dalle ore 9 alle ore 12 e tutti i giorni presso la sede dell'Avis per la vendita di panettoni e pandori.

Il costo dei dolci natalizi per antonomasia è di cinque euro. Inutile ricordare che una così sensibile iniziativa meriti la partecipazione di tutta la popolazione che sicuramente non farà mancare il proprio sostegno soprattutto se si tratta di migliorare il reparto di pediatria dell'ospedale di Alatri.