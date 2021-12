L'auto sulla quale viaggiavano sarebbe finita in un canale. Lei, una giovane mamma di 26 anni, è morta sul colpo dopo essere stata sbalzata fuori dall'abitacolo. Il marito e la figlioletta di 4 mesi sono ricoverati in gravi condizioni. La tragedia è avvenuta in provincia di Foggia.

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente costato la vita alla giovane mamma. Una famiglia distrutta. Il marito della vittima e la loro figlioletta ora lottano tra la vita e la morte.