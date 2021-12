Incidente sulla Sora - Ferentino, in direzione Sora, tratto di Veroli, una strada maledetta su cui appena qualche giorno fa ha perso la vita il 37enne Alessandro Dalla Valle. Una BMW avrebbe perso il controllo e dopo dei testacoda ha cessato la propria corsa proprio a ridosso dell'area di servizio. In questo momento non si hanno ulteriori informazioni circa eventuali feriti o meno. Ancora tutta da ricostruire la dinamica del sinistro.