È arrivato il nuovo comandante della Polizia municipale di Pontecorvo. Nella giornata di ieri si è insediato Vincenzo Scifo che andrà a ricoprire l'importante ruolo. Ad accoglierlo sono stati il sindaco Anselmo Rotondo, l'assessore al personale e alla polizia municipale Michele Sirianni Notaro e il capogruppo di maggioranza Fernando Carnevale.

«Con la sottoscrizione del contratto si è ufficialmente insediato il neo comandante dei vigili urbani Vincenzo Scifo - ha affermato il sindaco Anselmo Rotondo -. Persona di grande esperienza, a cui auguriamo buon lavoro sicuri che saprà organizzare al meglio le risorse che ha a propria disposizione».

E proprio in merito alle risorse a disposizione arrivano importanti novità. Infatti nelle prossime settimane è previsto l'arrivo di altre tre vigili urbani che saranno assunti part-time a 18 ore settimanali. Ulteriori assunzioni che porteranno a un progressivo adeguamento della pianta organica, in forte carenza.

Le nuove assunzioni, stando alle prime informazioni, saranno eseguite attingendo dalla graduatoria del Comune di Piedimonte San Germano. Il primo cittadino ha voluto ringraziare «l'assessore al personale e alla Polizia municipale Notaro per l'impegno in questa importante procedura».