Ha acquistato una telecamera del genere "Go-pro", il brand più noto di action camera, ha pagato il corrispettivo richiesto dal venditore ma in cambio non ha ricevuto nulla. È quanto accaduto ad un alatrense di 53 anni che lo scorso mese di settembre aveva denunciato un venditore contattato tramite la piattaforma "marketplace" di un noto social network.

La somma richiesta per la telecamera ammontava a 190 euro, che l'alatrense ha saldato tramite versamento su carta Postepay: ma una volta incassato il denaro, il venditore si è reso irreperibile. Dopo la denuncia, i carabinieri di Alatri hanno avviato le indagini risalendo al venditore e denunciandolo per il reato di truffa: è un trentasettenne della provincia di Napoli, già noto alle forze dell'ordine per lo stesso reato e per stupefacenti