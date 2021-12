Cosa sia accaduto ieri mattina nella stazione metro Circo Massimo a Roma saranno gli accertamenti degli investigatori a chiarirlo. Un incidente drammatico in cui ha perso la vita S.F., trentaseienne di Veroli, travolto da un treno. Purtroppo ogni tentativo di soccorso è stato inutile. L'uomo era molto conosciuto e stimato nella città ernica, viveva in centro. La notizia si è diffusa nel tardo pomeriggio destando tanto dolore. Come accade spesso in simili circostanze tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. La tragedia ieri nella capitale intorno alle 8 nella metropolitana B alla stazione Circo Massimo.

La circolazione è stata interrotta nella tratta compresa tra Castro Pretorio e Basilica San Paolo lungo entrambe le direzioni e sono state attivate le navette bus sostitutive tra Piramide e Castro Pretorio, per agevolare gli spostamenti dei passeggeri in viaggio.

Sul posto il personale medico che non ha potuto far altro che constatare il decesso, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i tecnici Atac.

Purtroppo è stato inutile ogni tentativo di salvare la vita al verolano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Scientifica per effettuare tutti gli accertamenti del caso e per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Non si esclude un gesto estremo, anche se saranno le indagini a chiarire ogni dubbio.