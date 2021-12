Assunzioni, il Comune di Castrocielo ha pubblicato l'avviso per l'incarico di istruttore direttivo tecnico con contratto a tempo determinato e part-time, 18 ore a settimana.

L'incarico sarà conferito dal sindaco con proprio decreto e potrà essere dallo stesso revocato per i motivi e con le modalità fissate dal contratto nazionale. La categoria sarà D-D1 e le funzioni saranno quelle di istruttore direttivo tecnico con mansioni che fanno capo alla figura del tecnico comunale.

Per partecipare alla selezione i candidati devono essere in possesso di alcuni requisiti come la cittadinanza italiana o di uno degli Stati europei; aver compiuto 18 anni, la laurea magistrale in ingegneria o architettura, l'abilitazione all'albo; non avere condanne.

Le candidature dovranno essere presentate entro il 20 dicembre all'Ufficio protocollo, con raccomandata o via pec. Tutti gli indirizzi sul sito del Comune.