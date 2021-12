Pubblicato l'avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari per l'assegnazione di buoni spesa per l'acquisto di generi di prima necessità e di contributi per il pagamento di canoni di locazione e utenze.

L'amministrazione comunale intende sostenere le famiglie in difficoltà per fronteggiare la situazione emergenziale. Dal Comune fanno sapere che gli aventi diritto possono presentare una sola istanza per l'intero nucleo familiare di appartenenza.

Si deve scegliere tra uno dei seguenti benefici: buoni spesa per acquisto generi di prima necessità; contributo per pagamento affitto, contributo per pagamento utenze. I cittadini interessati possono consultare l'avviso pubblicato sul sito del Comune contente i requisiti necessari.

Le domande, redatte su apposito modello, devono essere presentate entro il 30 aprile 2022 via e-mail all'indirizzo: settoreservizisociali@comune.sora.fr.it o consegnate a mano all'ufficio protocollo dell'ente in Corso Volsci 111. Le istanze pervenute oltre il termine non verranno considerate.

I moduli di domanda e l'informativa sono reperibili sul sito internet comunale e all'ufficio dei servizi sociali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13 (telefono 0776.828036).