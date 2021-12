La seconda tappa del Road Show sul bando "Turismo 2021" sarà a Cassino. La Camera di Commercio Frosinone-Latina e l'Azienda speciale Informare domani presenteranno il bando per il sostegno alle imprese turistiche nella facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Una tappa importante, in cui verrà presentato agli operatori del settore delle province di Frosinone e Latina il nuovo bando da un milione di euro pubblicato lo scorso 15 novembre.

Dopo il primo incontro a Fiuggi, il secondo appuntamento con il Road Show è per domani alle 11 nell'aula magna della facoltà di Ingegneria dell'Università di Cassino. Il meet sarà l'occasione per illustrare alle imprese tutti i dettagli del bando la cui documentazione è scaricabile dal sito www.informare.camcom.it e le modalità per presentare domanda di accesso al contributo a fondo perduto per alberghi, agriturismi e B&B.

Parteciperanno all'incontro, Luigi Niccolini, presidente dell'Azienda speciale Informare; Florindo Buffardi, consigliere delegato al Turismo di Informare e Maria Paniccia, direttore di Area dell'Azienda Speciale.