Torna l'appuntamento con il premio "Primae Inter Pares" dell'Associazione SOS Donna Sportello Telematico e Centro d'Ascolto. L'evento, giunto alla sua VI edizione, si propone di premiare tutte quelle donne del territorio che si sono distinte nel panorama sociale, economico e culturale per particolari meriti.

L'edizione di quest'anno si terrà domani, 2 Dicembre, alle ore 18:00 ad Arpino, presso il Castello Ladislao. La premiazione, presentata da Tonino Bernardelli, sarà allietata da un intervento teatrale dell'attrice Sara Paone in omaggio a Dante Alighieri.

Un appuntamento, quello con "Primae Inter Pares", che si rinnova da sei anni, nel periodo in cui ricorre la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Sos Donna dal 2013 opera all'interno del territorio del Distretto Sanitario C, al fine di educare l'intera comunità alla differenza di genere ed all'accoglienza indiscriminata dell'altro, anche e soprattutto al fine di combattere l'anno so fenomeno della violenza sulle donne.

Negli anni il premio "Primae Inter Pares" è andato a nomi illustri, tra i quali spiccano l'ex Questore della Provincia di Frosinone, la Dottoressa Amato; il Primario di Oncologia dell'Ospedale di Sora, la Dottoressa Teresa Gamucci; il Giudice Olga Manuel; l'ex Prefetto della Provincia di Frosinone, la dottoressa Emilia Zarrilli e l'ex Senatrice Maria Spilabotte.

Non resta che attendere l'appuntamento di domani per conoscere i nomi e i volti delle donne alle quali andrà quest'anno il premio "Primae Inter Pares".