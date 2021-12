Ladri scatenati in via Ripi e via Moricino. La banda si è introdotta in due abitazioni, mentre i proprietari erano in casa, ha rubato oro e denaro e si è data alla fuga.

Erano tre malviventi, vestiti di nero e con il volto coperto, che intorno alle 18 di lunedì scorso sono entrati in un'abitazione di via Ripi, hanno rubato oggetti di valore e denaro, ma scoperti dai proprietari che erano all'interno si sono dati alla fuga. Hanno tentato di rubare in altre due abitazioni vicine, ma scoperti dagli attenti proprietari si sono dileguati. Ovviamente i malviventi non hanno desistito, hanno aspettato che si abbassasse l'allarme tra i cittadini e si sono spostati in via Moricino.

Stessa tecnica: osservazione della casa, individuazione degli spostamenti interni e poi il raid. Mentre gli inquilini erano nella zona giorno, i ladri sono entrati nelle camere da letto, hanno messo a soqquadro le stanze, arraffato oro e denaro e si sono dati alla fuga. I tre sono stati descritti come agili e veloci, abili nel saltare le recinzioni, disinvolti nell'avvicinarsi alle case, sicuri e determinati a fare il colpo a qualunque costo, approfittando dei padroni di casa impegnati in altre stanze, magari distratti dal televisore. Dunque si avvicina il Natale e si riaccende l'incubo dei furti.

I ladri non agiscono con il buio ma nel tardo pomeriggio, non temono la presenza dei proprietari, entrano in azione rapidamente, sono abili e senza scrupoli.

Puntano le case in prossimità delle rapide vie di fuga, vicine alla Casilina o all'autostrada. Arrivano con un'auto, tre entrano nell'abitazione mentre il "compare" resta in macchina, controlla la zona e si sposta per riprenderli dopo la fuga. Difficile fermarli, la campagna è vasta e a piedi riescono a nascondersi. I cittadini però possono proteggersi segnalando ogni presenza sospetta alle forze dell'ordine, attivando i sistemi di allarme, allertando i vicini in caso di allarme.