Incidente stradale ieri mattina a Marina di Minturno, dove è rimasto ferito un giovane centauro. Fortunatamente l'impatto tra lo scooter e una Citroën non ha provocato gravi conseguenze per il ferito, comunque soccorso da un'ambulanza del 118. Erano circa le undici quando quasi lungo via Appia (nei pressi del distributore di carburante) entravano in collisione la moto con l'automobile, condotta da una persona del luogo.

L'impatto non è stato violento, ma comunque ha causato la caduta del giovane dello scooter. Sul posto è giunto il personale del 118 che ha prestato le cure del caso al centauro, che non ha riportato conseguenze gravi. Intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Formia, i quali hanno effettuato i rilievi del caso. Qualche piccolo disagio al traffico, sino allo spostamento dell'auto coinvolta nel sinistro.