Anche i cinghiali vogliono andare a scuola. Se prima gli ungulati arrivavano in città solo la notte o all'alba e a ridosso di Montecassino, ormai non ci sono più orari e zone. Gli animali sono imprevedibili e questa mattina si sono presentati all'ingresso di scuola in piazza Green. Cinghiali "istruiti" a Cassino e residenti ormai esasperati. Tanti gli automobilisti che se li sono ritrovati davanti, i cinghiali hanno fatto anche qualche "tappa" davanti ai bar alla ricerca di una colazione fugace. Qualche preoccupazione dei genitori che se li sono ritrovati davanti.