Un ospite che trovava modo di non pagare l'appartamento in alloggio preso a Frosinone, ma anche la donna che fa spesa al supermercato senza passare per la cassa. E ancora un senegalese che ha violato il foglio di via. Sono le tre nuove denunce fatte dalla questura di Frosinone. Gli agenti delle volanti hanno contestato ai tre, due uomini e una donna, i reati di insolvenza fraudolenta, furto e violazione del divieto di far ritorno nel comune di Frosinone. Le Volanti dirette dal commissario capo Antonio Magno hanno effettuato gli accertamenti a seguito di una serie di pernottamenti, anche a distanza di tempo l'uno dall'altro, di un uomo accusato di non aver saldato il conto.

Gli vengono contestati mancati pagamenti per un migliaio di euro in favore del titolare di un bed and breakfast di Frosinone. Alla fine, l'uomo di 46 anni, residente in provincia in un paese dei monti Ernici, è stato denunciato per insolvenza fraudolenta. L'altra storia riguarda la donna che ha fatto la spesa in un Conad del capoluogo senza pagare un centinaio di euro di prodotti alimentari. La donna è una trentacinquenne del capoluogo sorpresa a rubare all'interno del supermercato. È stata denunciata con l'accusa di furto aggravato anche alla luce della visione di fotogrammi estrapolati dal sistema di sorveglianza del negozio.

Gli agenti le hanno contestato di aver messo nel proprio zaino alcuni prodotti prelevati dagli scaffali per poi guadagnato l'uscita senza effettuare il pagamento.

Infine l'ultimo intervento effettuato dalle volanti riguarda il controllo di un senegalese di 27 anni, rintracciato in città nonostante avesse un divieto di farvi ritorno.

L'africano dovrà così rispondere della violazione del divieto di far ritorno a Frosinone.