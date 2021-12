A un passo da 2.000 contagi. Il mese di novembre si chiude con altri 94 positivi per un totale di 1.980 in trenta giorni. Sono 64 e 36 in più rispetto al precedente bollettino e al passato martedì, con il risultato che l'incidenza per 100.000 abitanti sfiora il picco dell'ultimo periodo. Nelle ultime 24 ore sono in crescita di tre unità i ricoverati, che in un mese sono aumentati di 22 unità. Intanto, si rafforza la vigilanza sul rispetto del green pass. È quanto emerso in prefettura dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Mobilitate le forze di polizia.

Il green pass

Il prefetto Ernesto Liguori ha presieduto il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per la programmazione delle attività finalizzate a garantire il rispetto dell'obbligo del possesso della certificazione verde. All'incontro hanno partecipato oltre ai vertici provinciali delle forze dell'ordine, il presidente della Provincia, i sindaci di Frosinone e dei comuni superiore ai 15.000 abitanti, nonché i rappresentati della direzione generale dell'Asl, delle associazioni del commercio e delle aziende del trasporto pubblico locale. Sono stati decisi costanti e coordinati servizi di controllo sul territorio con particolare riferimento ai luoghi ed alle attività che comportano maggiore aggregazione ed al settore dei trasporti pubblici. Le verifiche partiranno in coincidenza con l'entrata in vigore, lunedì, del green pass rafforzato. Saranno impegnate le forze dell'ordine, le polizie locali, con la collaborazione delle aziende di trasporto. «I controlli programmati - fa sapere la prefettura - hanno lo scopo di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali anche in vista delle prossime festività natalizie. A seguito degli accertamenti effettuati, in caso di accertata violazione delle norme sull'obbligo del green pass, è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative da 400 a 1.000 euro per i trasgressori».

La giornata

I 94 contagi certificati ieri dalla Asl di Frosinone interessano 29 comuni. L'elenco è aperto da Anagni, Frosinone e Sora con 8 casi, quindi Ceccano 7, Arpino, Cassino e Ferentino 6, Isola del Liri 5, Alatri, Fiuggi e Supino 4, Monte San Giovanni Campano e Morolo 3, Boville Ernica, Campoli Appennino, Castelliri, Fontechiari, Piedimonte San Germano e Villa Santa Lucia 2, Ceprano, Cervaro, Colfelice, Piglio, Pontecorvo, Roccasecca, San Donato Val di Comino, Sant'Elia Fiumerapido, Santopadre e Villa Santo Stefano 1. Negli ultimi quattro giorni, a parte i 30 casi di lunedì, se ne contano 99 sabato, 103 domenica e 94 ieri. In questi tre giorni se ne registrano 296 a 98,66 di media nell'arco delle 24 ore. La settimana si apre a 62 di media contro i 40,5 della precedente (81 casi) e i 47,5 di quella prima ancora (95). Novembre va in archivio con 1.980 contagiati con un incremento del 207,93% rispetto a ottobre, chiuso con un totale di 643 e una media di 20,74. Era dai 2.612 casi, a una media di 87,06, di aprile che il dato mensile non era così alti.

Il mese finisce, quindi, con 183 contagiati a Frosinone, 166 a Ferentino, 162 ad Anagni, 158 a Cassino, 149 a Sora, 132 ad Alatri, 103 a Fiuggi, 80 a Ceccano, 65 a Paliano, 54 a Isola del Liri, 43 a Monte San Giovanni Campano, 38 ad Arpino, 36 a Cervaro, Piglio e Veroli, 35 a Piedimonte San Germano e Serrone tra quanti ne hanno almeno uno di media al giorno.

Nelle ultime quattro settimane è evidente, tranne qualche eccezione, come la curva si sia appiattita nei grandi centri: Frosinone registra 47 (24-30 novembre), 43 (17-23 novembre), 46 (10-16 novembre) e 47 (3-9 novembre) contagi, Cassino 50, 28, 34 e 44, Alatri 35, 33, 31 e 28, Sora 48, 40, 38 e 22, Ceccano 35, 15, 14 e 12, Anagni 30, 25, 50 e 55, Ferentino 12, 53, 58 e 42, Veroli 10, 11, 6 e 9, Pontecorvo 3, 2, 4 e 4, Monte San Giovanni Campano 8, 11, 19 e 5, Isola del Liri 20, 13, 13 e 6 e Fiuggi 20, 25, 45 e 13. Nel periodo esaminato solo Belmonte Castello, Casalattico, Colle San Magno, Picinisco, Posta Fibreno, San Biagio Saracinisco, Settefrati, Terelle e Viticuso non hanno casi.

Gli indicatori

L'impennata di casi da sabato a ieri ha determinato anche la risalita dell'incidenza per 100.000 abitanti a sette giorni. Se tra il 25 e il 27 novembre si era mantenuta sotto quota cento per la prima volta dal 12 novembre, il valore da tre giorni a questa parte è tornato a tre cifre con 103,98 domenica, 105,45 l'indomani e 113 ieri. Quest'ultimo è secondo solo dal 18 aprile al picco di 114,05 fatto registrare il 17 novembre. Nuovo campanello d'allarme dopo che nelle ultime tre settimane i valori si erano appiattiti come dimostrano le medie settimanali dei contagi, oscillanti tra i 74,71 del periodo 8-14 novembre e i 70,86 della scorsa settimana. Tasso al 4,7%.

I guariti

Per la prima volta dopo i 107 del 19 maggio tornano in tripla cifra anche i negativizzati del giorno, con 127. La scorsa settimana erano stati 428, mentre novembre si chiude con un complessivo di 1.181. Bisogna risalire a maggio (2.206) per ritrovarne di più. All'opposto, crescono i ricoverati: in 24 ore sono passati da 32 a 35.

In questo mese il top è stato di 39 tra il 23 e il 25 novembre. A fine ottobre, invece, i ricoverati erano 11.

Da allora, pertanto, la crescita è stata di 24 unità. La mortalità Ieri non sono stati segnalati decessi legati al Covid. Il mese si chiude con tre decessi. Settembre e ottobre ne hanno avuti entrambi 2. I nuovi dati del Sismg, il sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera nelle città italiane in relazione all'epidemia di Covid-19 indica che a Frosinone nella prima quindicina di novembre si sono avuti 12 decessi rispetto ai 13 attesi (la media degli ultimi cinque anni) per un meno 7,69%, a ottobre le morti sono cresciute dalle 26 attese a 35 per un più 34,61%, mentre a settembre la variazione era stata minima da 22 attesi a 21 osservati per un meno 4,54%.

I tamponi

Nuovo record giornaliero di test eseguiti con 1.983.

Non se ne contavano tanti dai 2.018 del 7 maggio. La settimana appena trascorsa si è chiusa con 9.605. Se invece si considera il periodo da sabato 20 novembre a venerdì 26 i tamponi erano quasi diecimila con 9.969.

I vaccini over 18

Dalla mezzanotte di lunedì è possibile prenotare la dose di richiamo del vaccino anche per tutti gli over 18.

Da allora fa sapere l'assessore regionale Alessio D'Amato sono state già oltre 60 mila le prenotazioni per gli over 18 sul portale regionale. Disponibili oltre 2.500.000 posti tra il mese di dicembre e gennaio.