Un grave incidente stradale si è registrato stamattina in viale Le Corbusier, davanti al liceo pedagogico Manzoni, dove un'insegnante è stata investita mentre attraversava a piedi la strada per raggiungere l'istituto all'inizio delle lezioni.

In circostanze al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Latina, intervenuti con una pattuglia del Nucleo Operativo Radiomobile per gli accertamenti e i rilievi del caso, la donna di circa 50 anni è stata travolta una Renault Twingo guidata da un uomo di 35 anni.

L'impatto è stato molto violento e l'insegnante, soccorsa da un'ambulanza del 118, è stata trasportata in codice rosso presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti per le cure del caso: è stata ricoverata in condizioni delicate.

L'episodio pone l'accento, una volta per tutte, sul problema della sicurezza stradale in quel tratto di viale Le Corbusier soprattutto nelle fasce orarie di ingresso e uscita degli studenti.