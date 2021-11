Torna la paura del Covid a Castelnuovo. E la scuola dell'infanzia resterà chiusa fino al 7 dicembre. Lo ha deciso il sindaco Oreste De Bellis dopo che l'Asl ha accertato la positività di un alunno al tampone molecolare effettuato sabato. Per questo, è scattato il dettato della circolare Ministeriale Istruzione e Salute che stabilisce che i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso Covid che hanno frequentato la scuola il 25 e 26 novembre dovranno restare a casa in isolamento domiciliare fino al 6 dicembre, quindi eseguire test antigenico o molecolare subito e uno a fine isolamento.

Se dovessero risultare negativi potranno rientrare a scuola, previa esibizione del referto con esito negativo e in assenza di sintomi. Dall'inizio dell'anno scolastico, il terzo ormai da quando è in corso la pandemia, non è la prima volta che De Bellis si trova costretto a chiudere le scuole.