Una buona notizia per i residenti nella frazione di Isoletta di Arce. L'ufficio postale torna ai normali giorni di apertura. A partire da oggi, gli sportelli di via Civita Farnese sono tronati a disposizione degli utenti dal lunedì al venerdì, negli orari consueti.

Il sindaco Luigi Germani ha annunciato di aver ricevuto la conferma dal direttore provinciale di Poste Italiane, Stefano Federico. Nelle scorse settimane il primo cittadino, assieme al consigliere delegato Paolo Di Ruzza, si era interessato al problema sollevato dai cittadini rispetto al perdurare dell'apertura a "singhiozzo" dell'ufficio per soli tre giorni a settimana.

«Ringrazio ancora il dottor Federico - ha detto Germani - per la costante attenzione che riserva al nostro territorio. L'altro ieri mi ha comunicato di aver ristabilito la normale apertura degli sportelli da lunedì, a vantaggio in particolare delle persone anziane.

Sono loro che, con il perdurare dell'emergenza sanitaria e del rischio di contagio, subiscono evidenti disagi, spesso legati anche alla semplice preoccupazione di non poter eseguire per tempo i pagamenti di bollette e le normali operazioni di credito».