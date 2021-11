In merito alla segnalazione del signor Mario (nome di fantasia) sull'emergenza immondizia nella sua abitazione durante la quarantena dell'intera famiglia per Covid-19, arriva una precisazione da parte del sindaco Maurizio Cianfrocca e dell'intera amministrazione.

"Si tiene a dire – è il contenuto della nota –che, letta la notizia sul vostro quotidiano il giorno 27 novembre scorso, sono stati subito presi dei contatti con l'azienda "De Vizia" per conoscere la situazione nel dettaglio. Dai responsabili ci è stato comunicato come il ritiro della spazzatura sia avvenuto tre volte in meno di due settimane (il 13, il 18 e il 25 novembre scorsi) e con una fornitura di kit assidua (5 nel periodo compreso tra l'11 e il 22 novembre, invece di quello "canonico" stabilito in ogni 10 giorni). Nei casi più difficili dovuti alla pandemia, come quello che il signor Mario ha denunciato, la stessa azienda ci ha assicurato di poter essere contattata in qualsiasi momento per andare incontro alle esigenze degli utenti, oltre al previsto ritiro settimanale.

Continuiamo a vigilare sul problema per alleviare i disagi dei cittadini, come abbiamo fatto finora. Una dimostrazione è data dal periodo di emergenza dovuto all'impossibilità di smaltire il secco indifferenziato, in cui abbiamo garantito il proseguimento del servizio per tutte le persone in isolamento». Fin qui la nota del Comune, sperando che le due parti abbiano trovato un'intesa ritenuta applicabile e soddisfacente.

Ricordiamo infine che la questione investe anche tante altre famiglie che, al momento, sono costrette in casa per via della quarantena dovuta al Covid-19.