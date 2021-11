"Walking Home For Christmas", anche quest'anno L'Ansmi partecipa alla sfida annuale di raccolta fondi di Walking With The Wounded, iniziativa del Regno Unito, per sostenere coloro che hanno prestato servizio militare e sono rimasti feriti, oppure con problemi di salute mentale.

«Nel mese di dicembre percorreremo a piedi uno dei luoghi, teatro di guerra di Cassino, per sostenere l'iniziativa umanitaria internazionale» spiegano dall'associazione. Ben oltre 2.000 gli ex militari e i loro familiari supportati da Walking With The Wounded negli anni passati grazie alle raccolte fondi.

«Calpestare i sentieri che hanno fatto la storia con l'emozione di farlo a sostegno dei militari e delle loro famiglie, di coloro che hanno sacrificato tutto per la Liberazione»: questo lo spirito con cui gli attivisti sosterranno l'iniziativa.