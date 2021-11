Quattro concorsi per cinque posti di lavoro a tempo indeterminato del Comune di Veroli. Pubblicate le date delle prove preselettive che si svolgeranno al Pala Coccia il 13 e il 14 dicembre. Sono esattamente 479 le domande presentate. Dall'acquisizione, avvenuta in modalità telematica, i candidati risultano nel seguente numero per concorsi indetti: 71 candidati per i due posti di funzionario tecnico da assegnare all'area tecnica.

La prova per loro è fissata per il 13 dicembre alle ore 14. Ben 189 per un posto di funzionario amministrativo-contabile per il settore Finanziario-Personale-Tributi-SUAP. La prova il 14 dicembre alle ore 11.

Sono, invece, 65 le domande arrivate per un posto di istruttore tecnico per il settore Lavori pubblici, i cui candidati affronteranno la prova il 13 dicembre alle ore 11. Mentre i 154 candidati per un posto di agente di polizia locale svolgeranno la prova il 14 dicembre alle ore 14. La partecipazione obbliga i candidati ad aderire a tutte le prescrizioni ed indicazioni relative all'emergenza sanitaria da covid-19, previste dal protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici, pubblicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e in ogni caso al rispetto della normativa e dei protocollo a tutela della salute e della sicurezza in relazione alla situazione di emergenza sanitaria legata al covid-19.

I candidati sono inoltre obbligati al rispetto delle indicazioni che verranno fornite dall'Ente per i comportamenti da tenere in sede di espletamento delle prove. Il protocollo di sicurezza per il Covid-19 ed ogni altra informazione saranno resi disponibili sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale, entro 5 giorni antecedenti lo svolgimento della prova.