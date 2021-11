Così come preannunciato ieri, in una nota della Protezione Civile, la neve è scesa anche nel nostro territorio. Questa mattina, i primi disagi legati all'allerta maltempo. La neve, arrivata a quote collinari, ha imbiancato la vicina Forca d'Acero e la Vandra a Sora. Difatti, sulle strade regionali 509 Di Forca d'Acero, 627 Della Vandra, 666 Di Sora dove sono attivi mezzi spazzaneve di Astral Spa.

Mezzi in azione anche sulla SR411 Dir di Campocatino dal km 2+000 al 18+000. Si invitano, per cui, gli automobilisti a prestare particolare attenzione.