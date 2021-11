Quarantacinque. Come la scorsa settimana. Mutano le condizioni meteo (domenica scorsa sole, ieri pioggia) ma non cambia il numero dei multati che hanno violato l'ordinanza delle domeniche ecologiche. Ieri, infatti, dalle 8 alle 18 il capoluogo ha vissuto il secondo blocco della circolazione del nuovo ciclo di provvedimenti per limitare l'inquinamento atmosferico. Frosinone, spesso ai primi posti in Italia per giornate di superamento dei limiti previsti per le polveri sottili, è assoggettata al piano di risanamento della qualità dell'aria che prevede le domeniche ecologiche e, a partire da dicembre come deciso dall'amministrazione comunale, e le targhe alterne. Ieri, i vigili urbani del capoluogo, preposti ai controlli ai varchi cittadini, hanno sanzionato 45 automobilisti sui 100 controllati.

La precedente domenica ecologica i numeri erano praticamente identici: 45 multati su 113 controllati.

Numeri che non fanno che rinfocolare le polemiche.

Da una parte all'eccessivo numero di automobilisti che si sono messi in marcia nelle aree interdette alla circolazione (e perfino in zone centrali della città come corso della Repubblica) fanno da contraltare i pochi multati (da considerare che c'è sempre una quota di autorizzati), dall'altra il partito di chi vorrebbe sempre circolare, in barba al piano di risanamento della qualità dell'aria, convinto che le domeniche ecologiche rappresentino un palliativo. Fatto sta che ieri il maltempo non ha certo invitato la gente a uscire per approfittare una città sgombra dalle auto e dedicarsi così, come fatto da alcuni, al podismo, al ciclismo, a una semplice passeggiata, magari con il cane al guinzaglio, o per sfruttare una delle ultime novità, ovvero la presenza, dal 19 novembre, in vari punti della città di 300 monopattini elettrici da affittare grazie al progetto portato avanti da Helbiz.

Al 27 novembre le centraline dell'Arpa disseminate in provincia registrano 51 giornate oltre il limite massimo consentito di 50 microgrammi per metro cubo a Ceccano, 41 a Frosinone Scalo (oltre alle 12 di viale Mazzini) e 37 a Cassino. Il limite non andrebbe superato più di 35 volte all'anno dopodiché scattano i provvedimenti per limitare gli sforamenti. La media mensile di novembre è di 34 microgrammi per metro cubo allo Scalo, 24 in viale Mazzini nonché di 42 a Ceccano e 29 a Cassino. La media annuale dovrebbe rimanere sotto i 40, cifra superata a Ceccano a gennaio (54) e febbraio (60), a Ferentino a febbraio (48), a Cassino a gennaio (44) e febbraio (53), allo Scalo a gennaio (51) e febbraio (54).

Per il pm 2,5 per il quale il limite annuo è di 25, in viale Mazzini gennaio (25) e febbraio (28) sono i mesi peggiori come a Cassino con 32 e 37, più marzo a 23.

Oltre ai controlli effettuati dalla polizia locale diretta dal colonnello Donato Mauro, «una importante attività di sensibilizzazione e informazione circa le modalità di attuazione della giornata è stata fornita anche dal gruppo comunale di protezione civile, che ha svolto un supporto di natura conoscitiva a favore della popolazione si legge in una nota del Comune La prossima domenica ecologica è prevista il 9 gennaio 2022». Tuttavia, ricordano dal Comune, che fra pochi giorni partono le targhe alterne: «dal mese di dicembre 2021 al mese di marzo 2022, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 21.30, è inoltre istituita la circolazione a targhe alterne nell'area urbana, per i veicoli alimentati a benzina (con omologazione di categoria superiore ad euro 2) e diesel (con omologazione di categoria superiore a euro 3).

Nelle giornate di lunedì, la circolazione sarà consentita ai veicoli con targa dispari, mentre di venerdì la circolazione sarà consentita ai veicoli con targa pari.

In deroga, potranno circolare i veicoli a basso impatto ambientale, ovvero elettrici, ibridi, a metano, gpl e diesel dotati di filtro antiparticolato (Fap) con omologazione di categoria superiore a euro 3; saranno esentati dai divieti i veicoli adibiti a pubblici servizi, a servizio di persone invalide e quelli comunque autorizzati dal corpo di polizia locale per esigenze speciali»