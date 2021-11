Il numero dei contagi cresce e in paese l'allerta resta alta. Ieri il sindaco Renato Rea ha comunicato gli ultimi dati ricevuti dall'azienda sanitaria: «Nelle ultime 48 ore ha spiegato sono state registrate 17 nuove positività, a fronte di 8 negativizzazioni. Pertanto le persone ad ora positive sono 28».

L'allarme ha indotto il sindaco a interrompere l'attività didattica in presenza: «A seguito dell'ultima comunicazione della Asl circa l'aumentato numero dei casi di positività al Covid, nonché delle comunicazioni della Dirigenza scolastica dell'Istituto M. T. Cicerone, ho predisposto un'ordinanza per la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole primarie e secondarie del plesso di Arpino Capoluogo da lunedì 29 novembre a mercoledì 1 dicembre compreso. L'asilo nido resterà chiuso fino a venerdì 3 dicembre».