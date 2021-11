Anche il sindaco di Piedimonte, Gioacchino Ferdinandi, è risultato positivo al Covid. A darne notizia proprio lo stesso primo cittadino. Che lancia un appello: mai abbassare la guardia. «Purtroppo il Covid ha colpito anche me. La stanchezza di questi giorni alla fine hanno presentato il conto: sono positivo al Coronavirus. Nonostante la doppia somministrazione di Astrazeneca, le precauzioni e le linee restrittive già adottate.

Continuerò a lavorare per il benessere della nostra città anche dall'isolamento domiciliare, coadiuvato sul campo da validi amministratori e collaboratori. Mi sento di rilanciare un invito importante: non abbassiamo la guardia, anche se siamo vaccinati, e sottoponiamoci al più presto alla terza dose. Perché prudenza, attenzione e rispetto oggi più che mai con i contagi in rapido aumento, non costituiscono l'eccezione, ma la regola da seguire sempre».