Covid, D'Amato: "Oggi nel Lazio su 14.883 tamponi molecolari e 26.620 tamponi antigenici per un totale di 41.503 tamponi, si registrano 1.255 nuovi casi positivi (+51), sono 4 i decessi (-2), 716 i ricoverati (+1), 94 le terapie intensive (+5) e +664 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 572. Ieri oltre 30 mila vaccini somministrati con un incremento del 53% rispetto alla settimana precedente. Sempre ieri raddoppiate le prime dosi oltre 4 mila, una spinta importante alla campagna vaccinale".

OPEN DAY OVER 40 - SOLD OUT: Le disponibilità dei posti per la giornata di oggi sono andate esaurite in poche ore. Ricordiamo che sono disponibili 2,5 milioni di slot di prenotazione sulla piattaforma (prenotavaccino-covid.regione.lazio.it).

* Prenotazioni Vaccino: da 1° dicembre rimodulate le disponibilità degli slot di prenotazione, disponibili oltre 2 milioni e 500 mila posti tra dicembre e gennaio.

* Nel Lazio superate 9 milioni e 320 mila somministrazioni. Superato il 94% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l'88% degli over 12 sempre in doppia dose.

* Terza dose: oltre 623 mila le dosi effettuate pari a oltre il 10% della popolazione.

* Raffronto con il 28 Novembre 2020: -21 decessi, -815 casi positivi, -2.636 ricoverati in area medica, -262 ricoverati in terapia intensiva, -67.534 in isolamento domiciliare.

* Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 943 mila dosi e già distribuiti oltre 1 milione 286 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.868 medici di medicina generale e 364 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.

* Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

* Prenotazioni Vaccino: attive le prenotazioni a 150 giorni in applicazione della circolare ministeriale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) per la dose di richiamo rivolta a over 40.

* Monoclonali: incremento del 25% delle somministrazioni. E' attivo il servizio di triage telefonico al numero 800.118.800 per la valutazione. sono in totale oltre 2 mila e 300 le somministrazioni già avvenute.

*** Si è conclusa alla presenza dell'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato l'odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

* Asl Roma 1: sono 226 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 319 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 27 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 50 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 150 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 120 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

***Nelle province si registrano 363 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 103 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 156 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 28 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 76 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Lo comunica in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.