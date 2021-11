Nuovo aumento dei contagi in Ciociaria. Nelle ultime 24h superato quota cento positivi: i nuovi casi sono 103 su 1375 tamponi eseguiti. 68 i negativizzati e 35 i ricoverati. Mentre resta fermo a quota zero il dato sui decessi.

La mappa dei contagi

Cassino maglia nera in provincia con 17 positivi in più, 10 a Piedimonte San Germano, 7 a Sora, 5 ad Arpino, Cervaro ed Isola del Liri. 4 positivi in più a Anagni, Fontana Liri, Frosinone, Paliano, San Donato Val di Comino e Supino. Alatri, Ceccano, Patrica e Ripi registrano 3 casi ciascuno. Ferentino, Fiuggi e Fontechiari registrano 2 casi in più.



Un nuovo positivo in ognuno dei seguenti Comuni: Acuto, Aquino, Arce, Broccostella, Campoli Appennino, Castelnuovo Parano, Ceprano, Fumone, Guarcino, Monte San Giovanni Campano, Pontecorvo e Veroli.