Urla, la violenza e poi il fuggi fuggi. Un ragazzo a terra, nel sangue. Gli altri ormai già lontani. Un accoltellamento in via Virgilio, a Cassino, in un sabato sera pieno di pioggia. La città vuota, ma non del tutto. Alcuni giovani litigano. Poi uno tira fuori un coltello e ferisce al volto e sul corpo un altro. Le urla dei presenti richiamano l'attenzione dei residenti che allertano il 112. Il ferito viene trasferito in ospedale e operato. Gli altri fuggiti vengono braccati, due gli arrestati. Ricostruzione al vaglio.

L'intervento del sindaco

Sull'accoltellamento avvenuto in via Virgilio è intervenuto il sindaco Enzo Salera che sta valutando il da farsi. Al momento non sono state ancora prese decisioni in merito, occorre un confronto con le forze dell'ordine. "I responsabili sono stati individuati e fermati. Da informazioni che ho non sembra un fenomeno legato alla movida ma una lite tra conoscenti. Comunque a breve ci sarà una nota da parte delle forze dell'ordine che chiarirà la vicenda sulla base della quale faremo una valutazione congiunta se è il caso di investire il prefetto per un comitato per l'ordine e la sicurezza".