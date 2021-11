Aggiornamento Incidente in A1, lavori in corso sulla carreggiata: traffico ancora paralizzato Due le persone rimaste ferite e trasportate in ospedale per le cure del caso. Entrata consigliata da Autostrade per l’Italia, verso Napoli: Ferentino

N. F. 27/11/2021 15:55 letto 3857 volte

Traffico ancora intenso e lunghe code sull'autostrada del Sole tra Anagni e Frosinone dove questa mattina si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto e due mezzi pesanti. Due le persone rimaste ferite e trasportate in ospedale per le cure del caso. Entrata consigliata da Autostrade per l'Italia, verso Napoli: Ferentino. Uscita consigliata provenendo da Roma: Colleferro. Si sta provvedendo a rimuovere il carico che ha perso uno dei mezzi pesanti coinvolti nello scontro. Sul posto oltre al personale medico e dell'Autostrade per l'Italia, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale sottosezione A1. Incidente in A1, due i feriti: traffico in tilt e lunghe code 5 ore fa Incidente sull'autostrada del Sole tra Colleferro e Anagni in direzione sud. È successo intorno alle 10. Sul posto il personale medico per prestare le prime cure ai feriti, che sarebbero due, e gli agenti della polizia stradale sottosezione A1 per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente. Coinvolti tre veicoli, di cui due mezzi pesanti. di: N. F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Segnala Notizia Vuoi segnalare situazioni di degrado nel tuo comune? Un incidente? Una sagra di paese? Una manifestazione sportiva? Ora puoi. Basta mandare una foto corredata da un piccolo testo per e-mail oppure su Whatsapp specificando se si vuole essere citati nell’articolo o come autori delle foto. Ciociariaoggi si riserva di pubblicare o meno, senza nessun obbligo e a propria discrezione, le segnalazioni che arrivano. Il materiale inviato non verrà restituito E-MAIL WHATSAPP

Contenuto sponsorizzato

Contenuto sponsorizzato