Seconda giornata ecologica del nuovo ciclo. Domani andrà in scena lo stop totale alla circolazione dalle 8 alle 18. Ma se domenica scorsa il bel tempo aveva reso piacevole passeggiare senza auto, il clima di questi giorni non aiuta a sfruttare l'occasione, anche se aiuta ad abbassare i livelli di pm 10. La misura rientra tra gli obblighi previsti dal piano regionale do risanamento della qualità dell'aria. Finora, secondo i dati delle centraline Arpa, a Frosinone Scalo ci sono state 41 giornate oltre i limiti che, per le polveri sottili sono fissati a 50 microgrammi per metro cubo. Giovedì, ultimo dato disponibile, il valore si è fermato a 27. A Frosinone viale Mazzini le violazioni da inizio anno sono 12 e giovedì c'erano 17 microgrammi per metro cubo.

Nelle altre centraline disseminate per la provincia Ceccano (35 microgrammi per metro cubo giovedì) ha 51 sforamenti. Cassino è l'altra centralina oltre i 35 sforamenti (il limite di legge per il pm 10) con 37. Tutte le altre, invece, sono sotto tale limite.

Nel confronto con gli ultimi tre anni, a sempre alla data del 25 novembre, a Frosinone Scalo si registrano 54 sforamenti nel 2018, poi 49 l'anno dopo, 59 nel 2020 e ora, appunto, 41, che rappresenta il dato migliore.

A viale Mazzini le differenze sono meno evidenti: 15 superamenti nel 2018, 17 nel 2019, 19 l'anno passato e 12 ora. A Ceccano gli sforamenti erano 49 tre anni fa, quindi 53 nel 2019, 67 l'anno seguente e ora 51. A Cassino grande balzo in avanti dei superamenti tra il 2018 e il 2019 da 17 a 38, poi 48 dodici mesi fa e ora 37. A dicembre non sono previste altre domeniche ecologiche, come già accaduto negli anni passati.

Le prossime saranno il 9 e il 30 gennaio, il 20 febbraio e il 13 marzo 2022, sempre nella fascia oraria dalle 8 alle 18. Le domeniche ecologiche prevedono il divieto di circolazione nell'area urbana interdetta per tutti i veicoli a uso privato.

Divieto di circolazione sulla fascia urbana di via Volsci dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Le limitazioni alla circolazione non riguardano i veicoli totalmente elettrici; ibridi con la sola modalità elettrica; quelli adibiti a servizi di polizia, compiti di sicurezza, di protezione civile, servizi sanitari, per il monitoraggio e il controllo della qualità dell'aria; a servizio di persone invalide e comunque autorizzate dal corpo di polizia locale. Da dicembre scatterà anche la circolazione a targhe alterne: interesserà i veicoli alimentati a benzina (con omologazione di categoria superiore ad euro 2) e diesel (con omologazione di categoria superiore a euro 3). Si va dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 21.30, per le giornate di lunedì (circolazione consentita ai veicoli con targa dispari) e venerdì (circolazione consentita ai veicoli con targa pari).

In deroga, potranno circolare i veicoli a basso impatto ambientale, ovvero elettrici, ibridi, a metano, gpl e diesel dotati di filtro antiparticolato (Fap) con omologazione di categoria superiore a euro 3; saranno esentati dai divieti i veicoli adibiti a pubblici servizi, a servizio di persone invalide e quelli comunque autorizzati dal corpo di Polizia locale per esigenze speciali.