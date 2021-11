Sono 99 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24h in Ciociaria su un totale di 1218 tamponi eseguiti. Diminuiscono ancora i tamponi ma aumentano i contagi, ieri su 1410 test si erano registrati 76 casi positivi.

Il bollettino dell'Asl di Frosinone conta anche 65 negativizzati e 35 ricoverati. Fermo a quota zero il dato sui decessi.

La mappa dei contagi

Alatri registra il record peggiore in provincia con 13 positivi in più, 10 a Frosinone, 9 ad Arpino, 8 ad Anagni, 7 a Ceccano ed Isola del Liri, 6 a Sora, 5 a Cassino, 4 a Piedimonte San Germano, 3 a Fiuggi come a Fumone e Veroli.

Gallinaro, Paliano, Piglio, Ripi e Sant'Elia Fiumerapido registrano ciascuno due nuovi positivi. Un solo caso in ognuno dei seguenti Comuni: Acuto, Atina, Ausonia, Ceprano, Cervaro, Ferentino, Fontana Liri, Morolo, Serrone, Torre Cajetani e Villa Santa Lucia.