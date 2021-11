Incidente sull'autostrada del Sole tra Colleferro e Anagni in direzione sud. È successo intorno alle 10.

Sul posto il personale medico per prestare le prime cure ai feriti, che sarebbero due, e gli agenti della polizia stradale sottosezione A1 per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente.

Coinvolti tre veicoli, di cui due mezzi pesanti.