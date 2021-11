Una laurea alla memoria alla studentessa Altynay Rakhimova venuta a mancare a luglio scorso a causa del Covid. La studentessa di 20 anni di origine Kazaka, iscritta al corso di laurea triennale in Economics and business, si era immatricolata nel mese di gennaio e nel solo mese di giugno è riuscita ad acquisire 24 crediti, sostenendo i duri esami del primo anno di economia e riportando una media di 24/30.

Ben integrata nella comunità universitaria degli studenti internazionali, non ha esitato a tornare a casa quando il Covid ha colpito i suoi cari, ma purtroppo si è ammalata ed è morta, con lei sono deceduti sua madre e suo padre, lasciando così solo un fratellino di 10 anni.

Il Consiglio di corso di laurea in Economia e commercio ha ritenuto doveroso richiedere il riconoscimento della laurea post-mortem, certi che Altynay, grazie alle sue numerose qualità e a tanta voglia di studiare e apprendere la disciplina delle scienze economiche, avrebbe portato pienamente a termine il percorso universitario.

Il dipartimento di Economia e Giurisprudenza, presieduto dalla professoressa Enrica Iannucci, ha accolto la richiesta e votato all'unanimità il conferimento, che è stato poi definitivamente approvato dal Senato accademico.

La cerimonia per il conferimento della laurea in Economia e Commercio alla memoria di Altynay Rakhimova si terrà giovedì 2 dicembre alle 10.30 nell'aula magna del campus Folcara, alla presenza del rettore Marco Dell'Isola, del sindaco di Cassino Enzo Salera e della comunità accademica tutta, che si stringerà attorno alla famiglia per mandarle questo piccolo segnale di affetto. Assisteranno alla cerimonia, in collegamento streaming, gli zii e il fratellino.