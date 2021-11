Un uomo, sulla trentina di età. Non aveva documenti con sé. Indossava un camice, simile a quello utilizzato negli ospedali durante il ricovero e un giacchettino.

Chi sia l'uomo trovato senza vita e come sia deceduto saranno le indagini e l'autopsia a chiarirlo.

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato in un terreno poco distante dai binari, lungo la linea Roma-Napoli. A notare il cadavere, nella zona all'altezza dell'ex Mtc, è stato un macchinista che ha subito lanciato l'allarme. La vittima, un extracomunitario, probabilmente è stato sbalzato accanto ai binari da un treno mentre camminava lungo la tratta. Ma saranno gli accertamenti a chiarire ogni dubbio.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 12.30.

Inevitabili le ripercussioni al traffico ferroviario, dirottato su un unico binario. Le autorità competenti hanno raggiunto la zona per effettuare i rilievi e per cercare di chiarire cosa sia accaduto e come sia morto l'uomo.

Il luogo dove stato rinvenuto il corpo è stato raggiunto dal personale medico che non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Gli uomini della Polfer hanno avviato tutti gli accertamenti del caso. Molto probabilmente l'uomo stava camminando vicino ai binari ed è stato sbalzato fino al vicino terreno dove è stato notato da un macchinista. Indossava un camice, simile a quello utilizzato negli ospedali durante il ricovero, ma non risulterebbero segnalazioni di pazienti che si sono allontanati da strutture.

In una nota pubblicata sul sito Trenitalia, poco prima delle 13, ha informato che «Il cadavere di una persona è stato rinvenuto nei pressi della stazione di Morolo in direzione Frosinone. Per questo motivo il traffico ferroviario è rallentato tra Frosinone e Morolo per il rinvenimento di un cadavere lungo sulla linea Roma Napoli. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti. Nel tratto interessato il traffico ferroviario viene instradato su unico binario. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 30 minuti».

La notizia ha fatto subito il giro dei social e soprattutto dei gruppi dei pendolari. Il traffico è tornato regolare intorno alle 15. Saranno, dunque, le indagini della Polfer e l'autopsia a chiarire ogni dubbio sulla morte dell'uomo.

