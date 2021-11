Emergono i primi dettagli sul ritrovamento del cadavere avvenuto nella tarda mattinata nei pressi della stazione di Frosinone. Il corpo senza vita, stando alle indiscrezioni trapelate, sarebbe di un uomo di nazionalità straniera. L'identificazione della vittima è in corso proprio in queste ore.

Non si sa ancora per quanto tempo il cadavere sia rimasto tra i rovi accanto alle rotaie e neppure come sia finito lì. Gli inquirenti stanno vagliando tutte le ipotesi. Sono in corso accertamenti da parte della Polfer per fare chiarezza sull'accaduto.