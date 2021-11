Linea Roma - Napoli via Cassino: "Il traffico è sospeso dalle 12.30 tra Morolo e Frosinone per il ritrovamento di una persona deceduta nei pressi della linea" - E' quanto si legge in una nota di Trenitalia.

Sul posto la Polfer per chiarire cosa sia accaduto e per identificare la vittima.

*Seguono aggiornamenti*