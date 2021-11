Ennesimo incidente in via Palianese Sud. Il sinistro, avvenuto nella mattinata, si è registrato all'altezza del circolo sportivo Palianello.

Secondo quanto si apprende, due auto che procedevano in direzione opposta si sarebbero scontrate, per cause al vaglio.

Tre le persone ferite, si tratterebbe di una donna che viaggiava da sola e di una coppia che viaggiava sul secondo veicolo.

Sul posto è giunta la macchina dei soccorsi. I sanitari del 118 per il trasferimento dei feriti, che non sarebbero in gravi condizioni, in ospedale e la polizia locale per mettere in sicurezza il tratto e gestire il traffico che è rimasto paralizzato per diverso tempo