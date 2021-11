Sono 76 i nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24h, su un totale di 1410 tamponi eseguiti. Record di negativizzati che sono 95, mentre i ricoverati sono 38, uno in meno di ieri. Zero le vittime.

Dal confronto con la giornata di ieri, si registra un nuovi incremento dei contagi, ieri su 1709 tamponi i nuovi positivi erano 56.

La mappa dei contagi

Sora registra il maggior numero di nuovi casi in provincia con 11 positivi in più, 7 a Ceccano, 6 ad Alatri e Fiuggi, 5 a Frosinone, 4 a Cassino, 3 ad Arpino come ad Esperia, Isola del Liri e Piglio.

Due positivi in più ad Anagni, Broccostella, Monte San Giovanni Campano, Pofi, Vallemaio e Veroli.

Un solo nuovo caso in ognuno dei seguenti Comuni: Ausonia, Boville Ernica, Ceprano, Cervaro, Ferentino, Fontechiari, Gallinaro, Morolo, Piedimonte San Germano, Pontecorvo, Rocca D'Arce e Supino.