Si terranno doma i pomeriggio a Belluno i funerali di Luciano D.L., il ragazzo di 15 anni morto per un malore improvviso che lo ha ucciso mentre passeggiava in bicicletta insieme al padre.

Una giornata che si è trasformata in tragedia per il giovane e la sua famiglia: il quindicenne è stato stroncato da un arresto cardiaco. Inutile la corsa in ospedale, non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita.

Sgomento in paese e soprattutto tra i compagni di scuola di Lucian, che frequentava il secondo anno alla scuola edile di Sedico. Il suo sogno era di diventare un bravo muratore. Un sogno che si è spento. Resta il silenzio e il dolore senza fine dei suoi familiari.